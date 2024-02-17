«Было много хороших»: Андрей Губин рассказал о бывших девушках

Певец Андрей Губин запустил информацию о своих бывших девушках. Об этом сообщает Woman.ru.

Музыкант Андрей Губин рассказал о своем отношении ко Дню всех влюбленных. Певец признался, что не имеет ничего против праздника, ведь всю свою жизнь он поет о любви.

«Праздники всегда лучше, чем горести, лишний повод подарить кому-то цветы», — рассказал он.

Сейчас Губин одинок, но в годы, когда его популярность зашкаливала, музыкант не упускал возможности поухаживать за девушками.

«В моей жизни было много хороших девушек. Но вернуться в тот день, чтобы к какой-то одной подмышку и наслаждаться жизнью, почему-то не хочется. Ведь для семьи должна быть не просто страсть, а любовь, которая несет в себе нечто большее», — объяснил он.

Среди самых ярких романов Губин вспоминает отношения с Лизой Саутиной, которой он посвятил одноименную песню, а также Люсей Кобевко, участницей группы «Карамель».

«Это расставание было очень болезненным. Мы не поддерживаем отношения, собственно, ни с кем из своих бывших девушек я не общаюсь, мне никто не звонит, да я и не очень это люблю», — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что певец Андрей Губин планирует вернуться на сцену в этом году.