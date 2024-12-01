Певец Андрей Билль припомнил Филиппу Киркорову несдержанное им обещание. Об этом стало известно из нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».

Филипп Киркоров стал приглашенным членом жюри финального выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!». После выступления участницы из Сургута Анны Колесниковой, певец Андрей Билль вспомнил историю 20-летней давности. Тогда Киркоров пообещал за кулисами молодой исполнительнице помочь с продвижением.

«Ее судьба могла сложиться по-другому в 2006 году. Просто был один мужчина, который ее обманул. Это Филипп Киркоров. Он в 2006 году сказал: «Это божественно. Ты будешь в ‚Рождественских встречах‘» (телепередача Аллы Пугачевой — прим.ред.). Это было в Ханты-Мансийске. И не сдержал свое слово!» — рассказал он.

Впрочем, Киркоров не стал оправдываться за несдержанные обещания, а лишь похвалил певицу за ее вокальные способности и отметил, что конкурсантке не хватило артистизма.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев накричал на Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».