«Да у тебя ушей нет!»: Сергей Лазарев накричал на Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев снова закатил скандал на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Певец вступил в перепалку с Филиппом Киркоровым, не оценившим выступление одной из участниц проекта, заявив, что у него «нет ушей».

На съемках финала «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» Филипп Киркоров занял место среди судей рядом с Сергеем Лазаревым. Поначалу мнения артистов об участниках проекта совпадало, но все изменилось после выступления Элен Бадалян, которая исполнила на сцене хит Полины Гагариной «Ты ней целуй».

Практически все эксперты оценили номер девушки, за исключением троих членов жюри, в числе которых оказался Филипп Киркоров. Певец заявил, что его не тронуло исполнение Элен Бадалян. Тогда Сергей Лазарев вышел из себя и нажал на кнопку за коллегу, проголосовав за него.

«Вы безухие, что ли? Потому что на такое выступление не встать — это надо быть без ушей! Такого профессионализма весь сезон не показывал никто. И даже последней, в финале, 11-й она выходит и делает все безукоризненно. А вы сидите на своих местах!» — высказался певец.

По словам Сергея Лазарева, артист не хотел отдавать голос за Элен Бадалян, поскольку боялся, что из финала вылетит другая участница, Флора Бичахчян. В ответ Филипп Киркоров также не стал сдерживать эмоций и начал кричать на коллегу.

«Да, она меня не тронула! Она проорала свою песню! Исполнила бы соответствующий репертуар!» — заявил артист.

На это Сергей Лазарев сказал певцу: «Да у тебя ушей нет!».

В результате Филипп Киркоров в ярости покинул студию со словами: «Где там выход?».

Несмотря на публичный конфликт, при подсчете голосов певец попросил убрать из суммы балл, который он поставил за коллегу.

Ранее мы писали о том, что оскандалившийся Сергей Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!».