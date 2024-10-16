Певец Анатолий Цой высказался о видео с предполагаемым сыном. Об этом сообщает StarHit.

На днях в соцсетях музыканта Анатолия Цоя появилось видео, на котором на его коленях сидит ребенок. Под записью певец написал: «Весь в папу! Берегитесь, девчонки…».

Многие подписчики подумали, что на кадрах сын Цоя. Хотя артист не рассказывает о личной жизни, ходили слухи, что его жена родила уже троих детей.

Когда журналисты решили спросить у Анатолия, его ли ребенок на кадрах, он снова ушел от ответа.

«Я достаточно открыт для своей аудитории, но не в вопросах личной жизни. Поэтому комментировать эту сторону пока не готов. Могу сказать лишь одно — я очень счастлив и для меня семья — это крайне важно и сокровенно. В моих мечтах, наша семья большая и очень дружная, в лучших корейских традициях!» — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что певец Анатолий Цой рассказал, как попал в больницу.