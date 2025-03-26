Певец Анатолий Цой рассказал о девушке, которую готов взять в жены

Певец Анатолий Цой рассказал о девушке, на которой готов жениться. Исполнитель хита «Она вернется» признался в интервью Леди Mail, что будущая избранница должна быть хозяйственной и воспитанной.

Знаменитость тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому ему часто приписывают романы с коллегами. Цой не отвечает на слухи, но иногда рассуждает на любовные темы. Поклонниц интересует, какую избранницу артист видит рядом с собой. Он охотно ответил на этот вопрос.

«Для меня важно, чтобы девушка была воспитанной и хозяйственной. Я люблю вкусно поесть, поэтому абсолютным плюсом будет, если она умеет это делать классно! Да и в целом, если девушка умеет создать дома уют — это здорово», – поделился певец.

Анатолий подчеркнул, что у возлюбленной должны быть амбиции. Поэтому он будет только рад, если она будет реализовываться в своем хобби или профессии.

Сам артист много работает и даже снимается в кино. Он сыграл в фильме «Письмо к Деду Морозу» вместе с Наталией Орейро.

«Это моя детская мечта! Все смотрели "Дикого ангела", и, естественно, я тоже смотрел вместе с семьей. И да, я, как и все, был влюблен в Наталию Орейро. Самое приятное — познакомиться с таким артистом и понять, что это большой профессионал без какой-то звездности, абсолютно адекватный человек», — добавил он.

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