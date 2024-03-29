Певец Анатолий Цой рассказал, что владеет бизнесом в четырех странах
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Певец Анатолий Цой рассказал, что владеет бизнесом в четырех странах. Об этом он признался в интервью Kp.ru.
Певец Анатолий Цой рассказал, что в последнее время много работает не только на сцене, но и в сфере бизнеса. По словам музыканта, сейчас он не нуждается в деньгах, так как прибыль ему приносит его дело.
«Уже три года как я состою в комьюнити предпринимателей BigFamily и веду успешно бизнес не только в России, но и в других странах: Турции, ОАЭ и Узбекистане. Мне это нравится, об этом я всегда мечтал. В материальном плане я полностью удовлетворен», — объяснил он.
При этом Цой уже давно не дает денег в долг даже друзьям, рассказал певец.
«Я давно повзрослел, а когда начал заниматься бизнесом, выработал привычку не давать в долг, чтобы не терять отношения», — добавил артист.
По словам Цоя, благодаря бизнесу он может сосредоточиться на творчестве и создании новых песен.
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