Певец Анатолий Цой рассекретил скрывающуюся под маской Матрешки певицу

Победитель первого сезона шоу «Маска», певец Анатолий Цой (TSOY) назвал Матрешку интригующим участником. Он предположил, что за этим образом могут скрываться Бьянка или Mаry Gu.

«Как и всегда в «Маске» герои раскрываются с самых необычных сторон. Матрешка интригующая», - сказал Цой в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

По его мнению, под маской скрывается молодая певица, но с сильным тембром голоса, который она намеренно завышает.

При этом члены жюри шоу не исключают, что в образе Матрешки выступают фигуристка Алина Загитова, оперная дива Аида Гарифуллина или певица Тося Чайкина. В прошлом выпуске шоу поклонники Филиппа Киркорова подсказали ему, что под маской – его любимая артистка Анастасия Стоцкая, после чего председатель жюри не позволил отправить ее в номинацию.

Ранее мы сообщали, что музыкальное шоу «Маска» на телеканале НТВ близится к завершению. В финальном выпуске пятого сезона, который состоится 5 мая, к членам жюри присоединятся Сергей Лазарев и Дмитрий Билан.