Певец Анатолий Цой похвастался покупкой двух квартир в элитном районе Дубая

Певец Анатолий Цой похвастался дорогостоящими покупками. Он рассказал, что приобрел сразу две квартиры в элитном районе Bluewaters в Дубае с разницей в один месяц.

Артист признался, что стал победителем специальной лотереи, поэтому получил право приобрести квартиру в строящемся жилом комплексе. Как пояснил Цой, в районах, которые считаются престижными, приобрести недвижимость без участия в лотерее невозможно.

«В Дубае есть арена, в которой вмещается 10 тысяч человек. И вот представьте, в этом помещении 10 тысяч человек, желающих купить одну квартиру в одном доме строящемся», - рассказал певец подробности мероприятия, в котором принял участие.

В ходе розыгрыша организаторы достают из специального барабана таблички с номерами участников, которые получат право на покупку недвижимости. Узнав о выигрыше, Цой был растерян, так как не рассчитывал на победу и не подготовил нужную сумму денег для оформления сделки.

Через месяц после первой лотереи агент предложила артисту поучаствовать еще в одном мероприятии. Он согласился и вновь выиграл. Цой признался, что после этой новости обзвонил несколько десятков друзей, чтобы убедиться, что это не обман, так как выигрыш во второй раз показался ему подозрительным. Об этом певец рассказал в эфире «Шоу Воли» на Rutube.

Ранее мы писали, что певица Ирина Дубцова стремится дать все самое лучшее своему единственному сыну Артему. Недавно артистка подарила ему две квартиры — одну в Москве и другую в Дубае. Дубцова призналась, что покупка недвижимости сделала ее спокойнее, поскольку она будет знать, что у сына есть крыша над головой.