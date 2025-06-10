Певец Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной

Певец Алексей Воробьев впервые после тайной свадьбы вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной. На красную дорожку премьеры фильма «Больше чем футбол» артист пришел в одиночестве, но уже в зале встретился с супругой. Об этом сообщает Kp.ru.

Воробьев сыграл главную роль в новой киноленте о футбольной команде. На премьере он делился, что съемки дались ему тяжело, так как было много физических нагрузок. Однако в разговоре с журналистами артист совсем не комментировал главные новости – свою недавнюю свадьбу. При этом Алексей уже не скрывал обручальное кольцо на безымянном пальце.

Как стало известно, на премьеру певец пришел все-таки не один, а с женой. Аида Гарифуллина ждала возлюбленного в зрительном зале. После представления фильма Воробьев присел рядом с ней для просмотра.

Напомним, что о свадьбе Алексея и Аиды стало известно случайно. Певец сначала даже не хотел комментировать новости, но потом все-таки признался, что действительно женился. По его словам, он скрывал это, так как хотел сберечь свое сокровище.

Ранее Алексей Воробьев высказался о певице Люсе Чеботиной в роли актрисы.