НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 июля 2025, 12:50
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Певец Алексей Воробьев впервые показал фото с женой Аидой Гарифуллиной из Парижа

Певец Алексей Воробьев впервые показал фото с женой Аидой Гарифуллиной из Парижа

© Starface.ru

Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с женой Аидой Гарифуллиной. Пара отдыхает в Париже.

О свадьбе Воробьева стало известно в мае этого года. СМИ сообщили, что артист тайно расписался с оперной певицей. Первое время звезды никак не комментировали новости о браке, но спустя несколько дней Алексей все же признался, что лишился статуса холостяка, и начал демонстрировать обручальное кольцо.

Сейчас Аида и Алексей уже вместе выходят в свет, хоть и игнорируют пока красные дорожки и фотографов. А недавно певец впервые показал жену в личном блоге. Правда, пока со спины. Супруги посетили один из соборов в Париже. Снимок экс-участник шоу «Холостяк» никак не подписал.

Певец Алексей Воробьев впервые показал фото с женой Аидой Гарифуллиной из Парижа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что для Воробьева это первый брак. Несмотря на то, что он встречался со многими женщинами, ни на одной он не был женат. Хотя поклонники ждали, что под венец он отправится с певицей Викторией Дайнеко. Знаменитости долго были вместе, но сохранить отношения у них не получилось.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Алексей Воробьев
Аида Гарифуллина
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