Певец Алексей Воробьев впервые показал фото с женой Аидой Гарифуллиной из Парижа
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Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с женой Аидой Гарифуллиной. Пара отдыхает в Париже.
О свадьбе Воробьева стало известно в мае этого года. СМИ сообщили, что артист тайно расписался с оперной певицей. Первое время звезды никак не комментировали новости о браке, но спустя несколько дней Алексей все же признался, что лишился статуса холостяка, и начал демонстрировать обручальное кольцо.
Сейчас Аида и Алексей уже вместе выходят в свет, хоть и игнорируют пока красные дорожки и фотографов. А недавно певец впервые показал жену в личном блоге. Правда, пока со спины. Супруги посетили один из соборов в Париже. Снимок экс-участник шоу «Холостяк» никак не подписал.
Отметим, что для Воробьева это первый брак. Несмотря на то, что он встречался со многими женщинами, ни на одной он не был женат. Хотя поклонники ждали, что под венец он отправится с певицей Викторией Дайнеко. Знаменитости долго были вместе, но сохранить отношения у них не получилось.
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