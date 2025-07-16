Певец Алексей Воробьев впервые показал фото с женой Аидой Гарифуллиной из Парижа

Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с женой Аидой Гарифуллиной. Пара отдыхает в Париже.

О свадьбе Воробьева стало известно в мае этого года. СМИ сообщили, что артист тайно расписался с оперной певицей. Первое время звезды никак не комментировали новости о браке, но спустя несколько дней Алексей все же признался, что лишился статуса холостяка, и начал демонстрировать обручальное кольцо.

Сейчас Аида и Алексей уже вместе выходят в свет, хоть и игнорируют пока красные дорожки и фотографов. А недавно певец впервые показал жену в личном блоге. Правда, пока со спины. Супруги посетили один из соборов в Париже. Снимок экс-участник шоу «Холостяк» никак не подписал.