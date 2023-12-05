Певец Алексей Воробьев раскрыл образ идеальной избранницы

35-летний певец Алексей Воробьев до сих пор считается завидным холостяком в шоу-бизнесе. Пока артист не встретил свою вторую половинку, но он рассказал, какую девушку хочет видеть рядом с собой.

У Алексея не так много требований к будущей избраннице. Для артиста в девушках важно лишь одно качество.

«Все предельно просто — она должна быть умна и обладать чувством юмора, иначе ей со мной будет трудно, а мне с ней — скучно», — цитирует его StarHit.

Также стало известно, что Алексей Воробьев примет участие в новом шоу «Дуэты», которое стартует на телеканале «Россия 1» 8 декабря. В проекте засекречена личность будущего партнера каждого участника.

«Интригу, в понимании некого приятного предвкушения неизвестного, я люблю. Это наполняет жизнь азартом», — отметил певец.

Недавно Алексей говорил, что его вторая половинка также должна понимать, что такое работа артиста и загруженный график. Этот аспект играет для него большую роль в отношениях.

Напомним, ранее Алексей Воробьев рассказал, как подарил автомобиль близкому человеку. Подробности можете прочитать в этой статье.