Певец Алексей Воробьев рассказал, как подарил автомобиль близкому человеку

Популярный исполнитель Алексей Воробьев рассказал, что подарил близкому человеку автомобиль. Историей из своей жизни он поделился во время звездного марафона в эфире «Авторадио», где разыгрывали третий суперприз игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон».

Артист считает, что приятно не только получать подарки, но и дарить. Однажды он сам испытал огромную радость, когда сделал близкому человеку дорогостоящий презент.

«У меня на самом деле эмоций было больше, для меня это был некий гештальт. Я чувствовал, что я должен это сделать по отношению к человеку, который сделал для меня очень многое, как мне казалось, в жизни», – признался певец.

Алексей Воробьев напомнил, что водить нужно аккуратно. Ведь две сэкономленные минуты не стоят того, чтобы подвергать себя и других опасности.

«Поэтому просто спокойно ездите и наслаждайтесь. Тем более такая погода вокруг. Когда будут дожди, наслаждаться дождем. Наслаждаться вот этими моментами, когда ты можешь побыть наедине со своими мыслями, послушать хорошую музыку, кайфовать», – поделился исполнитель в эфире «Авторадио».

Знаменитость рассказал о своем сольном концерте, который состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Он признался, что на выступлениях ему и зрителям очень весело. Воробьев любит бегать по сцене, развлекаться и играть на инструментах, а публика его в этом поддерживает.