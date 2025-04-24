Певец Алексей Гоман признался, что больше не готов жениться. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.

Певцу Алексею Гоману 41 год. Он был женат только один раз - в 2009 году мужчина обручился с певицей Марией Зайцевой. Однако уже в 2013 году пара рассталась.

По словам Гомана, он уже не рассчитывает найти вторую половинку, которая доведет его до загса.

«Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа», - рассказал он.

Гоман добавил, что ему нравится жить в одиночестве и он не готов заводить новые отношения.

«Мне самому с собой — очень хорошо. Да и вообще, я с годами пришел к мысли, что некоторым мужчинам лучше оставаться одним и не мучить женщин. И я из их числа», - объяснил он.

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