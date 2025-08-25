Певец Алексей Чумаков встретился в Казани со своей «дочерью»

Певец Алексей Чумаков познакомился со своей экранной дочерью, с которой вместе снялся в одном из своих клипов. Об это пишет mk.ru.

Недавно перенесший тяжелую операцию на позвоночнике Алексей сейчас находится в Казани. Там он участвует в проходящих в республике музыкальных марафонах. Во время одного из них артисту представили молодую продюсера и ведущую Софью Лапшакову.

Оказывается, что вместе с ней Чумаков снимался в музыкальном видео 2011 года к песне музыканта «Девочка, девушка, женщина». По сценарию Лапшакова играла его дочь. Певец был расторгнут, когда Софья назвала его «папой, как в клипе».

В реальной жизни артист вместе с супругой, певицей Юлией Ковальчук, воспитывает двоих дочерей. С экс-вокалисткой «Блестящих» Чумаков состоит в браке с 2011 года.

Ранее мы писали, что на госпитализации эстрадного певца Алексей Чумаков настояла его супруга, Юлия Квальчук. Операция на позвоночнике длилась 5 часов. Врачи поставили исполнителю на три позвонка 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины.