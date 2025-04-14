Певец Александр Серов проигнорировал свадьбу внебрачной дочери от Надежды Тилер

Певец Александр Серов не захотел ехать на свадьбу внебрачной дочери от журналистки Надежды Тилер. По словам мамы Кристин, музыкант ответил на приглашение в своей «типичной форме».

Дочь Серова вышла замуж в Германии. О торжестве звездный отец девушки знал, но посчитал нужным его проигнорировать. Надежда рассказала, что Александр довольно грубо отреагировал, когда она предложила ему приехать на праздник Кристин.

«Я ему звонила, говорила об этом. Он сказал: „Я не приеду“. В своей, конечно, типичной форме…» - заявила Тилер в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Елена Борщева предположила, что Серов послал журналистку, и она это подтвердила.

Тем не менее, несмотря на отсутствия отца, свадьба прошла хорошо. Мама невесты призналась, что все было на немецком, но с русским флером. По ее признанию, такого праздника в Германии еще не видели.

В восторге Надежда и от зятя. Она очень счастлива за дочь, так как ее муж «золото».

«Я счастлива, что он есть. Они познакомились в Интернете, как сейчас многие знакомятся в современном мире, ну и как-то сразу у них произошел контакт, они встретились очень быстро», - поделилась Тилер.

Ранее Александр Серов запретил женщинам целовать руки на концерте.