Чуть не упал со стула: Александр Серов запретил женщинам целовать руки на концерте

Певец Александр Серов во время концерта в Кремле чуть не упал со стула и запретил женщинам целовать руки. 73-летний артист три часа пел о любви и активно общался со зрителями. Об этом пишет mk.ru.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» спел новые и старые композиции. Не обошлось без инцидентов. Так, во время выступления Серов чуть не упал со стула.

«Можно сюда техника какого-нибудь пригласить? Куда он задрал этот стул, блин?! Я чуть не упал с него! Иди сюда, господин хороший!» – высказался звезда.

Фанатки не сдерживали эмоций и несли кумиру цветы. Одна из них даже поцеловала певцу руку, на что он очень удивился и «отпрыгнул от нее».

«Что же вы делаете? Разве можно мужчине руки целовать?!» – произнес Александр.

Несмотря на фразу, поклонница еще несколько раз попыталась поцеловать руку, но Серов не позволил ей это сделать. В этот вечер выступал он не один, а позвал друзей. Также он обратил внимание слушателей на классическую музыку, которую назвал «незыблемой».

На сцене появилась и дочь артиста Мишель. Она исполнила песню, которая довела некоторых до слез. В конце концерта Серов раздавал зрителям свои диски. Один из фанатов хотел прикоснуться к певцу и запрыгнул на сцену, но его вовремя остановили.

Ранее мы писали о том, что Серов объяснил наличие пустых кресел на своем концерте.