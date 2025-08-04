Александр Розенбаум вышел на связь после слухов об экстренной госпитализации

Певец Александр Розенбаум опроверг новости об экстренной госпитализации. 76-летний артист заверил, что у него все хорошо.

Музыкант рассказал Telegram-каналу Mash, что с ним все в порядке.

«У меня прекрасное здоровье! Остальное без комментариев», — отметил он.

Продюсер народного артиста Белла Купсина также опровергла слухи о госпитализации Александра. Она пояснила, что Розенбаум сейчас собирается в отпуск.

«Я не знаю, что случилось и кто это сделал, но все в порядке. Александр Яковлевич уезжает в отпуск, все хорошо у него», — приводит слова Купсиной NEWS.ru.

Ранее появились слухи о госпитализации артиста в состоянии средней тяжести на фоне пневмонии. Сообщалось, что ему проводят курс терапии в одном из лучших отделений Москвы.