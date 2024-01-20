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Опубликовано 20 января 2024, 11:52
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Певец Александр Ревва с супругой и детьми уехал из России в Дубай

Певец Александр Ревва с супругой и детьми уехал из России в Дубай

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Александр Ревва с супругой и детьми уехал из России в Дубай, об этом сообщает Kp.ru.

Супруга Александра Реввы активно делится фотографиями в своих соцсетях. Анжелика Ревва выкладывает фотографии, которые указывают на то, что певец вместе с семьей уехал в Дубай.

Отметим, что у Реввы в Арабских Эмиратах есть недвижимость — два года назад он купил апартаменты, расположенные в одном из самых элитных районов Дубая. Сообщалось, что цены в жилом комплексе стартуют от 42 миллионов рублей.

Напомним, последний раз Ревва уезжал из России в начале 2022 года. После этого его выступления начали отменять или переносить на неопределенный срок. Однако спустя некоторое время певец вернулся в РФ и снова начал участвовать в светской жизни.

Ранее мы писали о том, что певцу Александру Ревве объявили бойкот на российском телевидении. Его выступление вырезали из концерта «Песня года».

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Ревва
Анжелика Ревва
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