Ксения Собчак иронично вызвала на разговор певца SHAMAN после его слов об отказе от интервью

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявление певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, который ранее обратил внимание на повышенный интерес к его персоне с ее стороны.

Дронов подчеркнул, что Собчак, вероятно, хотела бы с ним побеседовать, но никогда не обращалась с просьбой об интервью. При этом Ярослав подчеркнул, что не согласился бы на беседу так как не обладает свободным временем, а также считает, что его поклонникам не стоит тратить время на подобный контент. Он также назвал вопросы Собчак неинтересными.

«Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», - написала Ксения в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она также напомнила о писателе Захаре Прилепине, который ранее согласился на беседу.

«Смелость и интеллект Захара Прилепина есть не у всех», - заключила Собчак.

Ранее мы писали, что YouTube-блогер Юрий Дудь*(Признан иноагентом на территории России) не проявлял интереса к диалогу с Дроновым.

*(Признан иноагентом на территории России)