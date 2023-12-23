Певец Александр Малинин рекомендовал 42-летнему сыну Никите «подучиться вокалу»

Певец Александр Малинин выступил в шоу ««Фантастика» на Первом канале. Он исполнил песню с одним из участников проекта – Трубадуром. Члены жюри предположили, что за аватаром этого персонажа может скрываться сын артиста, победитель третьего сезона «Фабрики звезд» Никита Малинин.

«Моему сыну надо еще немножко подучиться вокалу. А по некоторым акцентам и тембру голоса я понял, что с Трубадуром мы когда-то пели дуэтом. Я его не буду продавать, сами догадывайтесь. Но у него хорошее академическое образование, уверяю, он бы мог петь оперу», - сказал Александр Малинин, комментируя версию жюри.

Таким образом, певец отверг версию о том, что сказочным персонажем Трубадура управляет его сын Никита, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что наследница Александра Малинина победила в международном музыкальном конкурсе World Classical Music Awards 2023. Устинье всего 23 года, но она уже получила награду в номинации «Лучшая вокалистка». Девушка учится в Королевской академии музыки в Лондоне по классу «оперное пение».