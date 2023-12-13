Дочь Александра Малинина Устинья выиграла международный музыкальный конкурс

Наследница известного артиста Александра Малинина победила в международном музыкальном конкурсе World Classical Music Awards 2023. Устинье всего 23 года, но она уже получила награду в номинации «Лучшая вокалистка». Девушка учится в Королевской академии музыки в Лондоне по классу «оперное пение».

Радостной новостью о своем триумфе она поделилась с поклонниками в социальных сетях, сообщает WomanHit.ru.

«Ура», – добавила исполнительница.

Гордый отец, звезда русской эстрады Александр Малинин эмоционально поздравил свою дочь с этим значимым достижением. Он отметил, что Устинья сделала им шикарный подарок в канун Нового года.

«Очень люблю и горжусь тобой! Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать добиваться успеха в своей оперной карьере!» — написал Малинин.

Мать молодой певицы поддержала супруга и написала теплые слова в адрес наследницы. Она призналась, что гордится дочерью.

«Поздравляю тебя с феерическим восхождением на мировой оперный олимп. Люблю и горжусь», — добавила Эмма Малинина.

Напомним, что примерно год назад девушка объявила, что собирается выйти замуж за своего возлюбленного. Ее избранником стал житель Британии по имени Зак. Пока пара не говорит, на какое время запланировала свадебное торжество. Но Устинья пообещала поделиться подробностями с поклонниками.