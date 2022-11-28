Певец Александр Буйнов попал в ДТП в центре Москвы

Звёзды отечественного шоу-бизнеса нередко делятся эксклюзивными подробностями о себе. В интервью для шоу Леры Кудрявцевой Буйнов признался, что недавно попал в аварию в центре Москвы. К счастью, сам артист не пострадал, чего не скажешь о его автомобиле.

Как выяснилось, в любимую «Волгу» Александра въехал мужчина на фургоне. Певец пожаловался на то, что сейчас невозможно найти детали для данной марки машины. «Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдаёт задом, я ему сигналю, и он затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза», – рассказал Буйнов.

Ранее стало известно о том, что певице Ларисе Долиной стало плохо прямо во время выступления. Артистка пожаловалась на помутнение в глазах. Подробности читайте в этой статье.