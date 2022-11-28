«Перед глазами круги»: состояние 67-летней Ларисы Долиной ухудшилось

На днях Лариса Долина выступила в Московском Цирке Никулина на Цветном Бульваре. Мероприятие было посвящено памяти Иосифа Кобзона. Несмотря на значимое событие, вечер оставил у певицы неоднозначные впечатления. В своём Telegram-канале артистка сделала неожиданное признание, которое испугало ее поклонников: звезда почувствовала проблемы со здоровьем прямо на сцене.

Виной всему стала боязнь высоты Ларисы Александровны. Певица сообщила, что не помнит, как ей удалось закончить выступление. Страх настолько завладел Долиной, что перед глазами пошли круги. «Для меня второй этаж – нью-йоркский небоскрёб. Пережила испытание на прочность, в общем», – поделилась эмоциями артистка.

К слову, поклонники Долиной восхищены ее героизмом. Многие фолловеры признались, что не заметили во время исполнения хита каких-то проблем у Ларисы Александровны.

Ранее сообщалось о том, что модель Анастасия Решетова стала жертвой буллинга. Подробности читайте в этой статье.