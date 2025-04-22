75-летний Александр Буйнов признался, что был на грани развода с женой Аленой. Его слова приводит «7Дней.ru».

В Москве состоялась премия «Женщина года», которую посетили многие звезды, в том числе и Александр Буйнов. Выйдя на красную дорожку, певец рассказал о трудностях супружеской жизни. Как выяснилось, однажды Буйнов настолько сильно поругался с женой, что между ними встал вопрос о разводе. По словам артиста, он обратился за советом к подруге, которая подсказала ему купить ожерелье из жемчуга. Получив подарок, Алена простила мужа.

«Я говорю: «Алена, я приготовил тебе небольшой подарок». Я подошел сзади, надел ей ожерелье. Она повернулась ко мне, обняла и сказала: «Сволочь!»», — поделился откровением артист.

Как выяснилось, этим летом супруги отметят двойной праздник: юбилеи Александра и Алены. Из-за плотного графика певец не успел отпраздновать 75-летие с семьей, поэтому перенес вечеринку на более поздний срок.

Ранее сваха Анна Осипова объяснила, почему Буйнов счастлив с женой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».