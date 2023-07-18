Певец Александр Буйнов назвал рак простаты наказанием за совершенные им поступки

Певец Александр Буйнов считает, что диагностированный около 20 лет назад рак простаты – наказание за совершенные им поступки. Сейчас заболевание находится в стадии ремиссии: раз в полгода артист делает специальный укол.

Тему онкологии Буйнов затронул в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Певец считает, что он излечился – сейчас Буйнов не думает о раке.

«Я, наверное, за что-то наказан. Судьбу мы делаем сами каждый день. Надо жить сегодня», - рассуждает артист.

Буйнов признался, что, узнав о диагнозе, не расстроился.

«Это не конец света. Я очень люблю жизнь», - говорит он.

По словам исполнителя, ему предлагали лечиться за границей, но Буйнов уверен в российской медицине. В 2011 году заболевание перешло в стадию ремиссии.

В том же интервью артист рассказывал, что болезнь изменила его жизнь и отношение к себе. На вопрос ведущего, где взять силы, Буйнов сказал, что для верующих есть священнослужитель. Дополнительно человека нужно настраивать – это могут сделать он сам, жена или другой человек, которому доверяешь.