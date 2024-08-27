16-летняя внучка цыганского артиста Петра Деметра стала жертвой мошенников

Внучка цыганского артиста Петра Деметра связалась с мошенниками и «купила» у них билеты на концерт за 10 тысяч рублей. Оказалось, что 16-летней девушке дали цветные бумажки с недействительными кодами. Подробности сообщает издание mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел вечером, 26 августа на Таганской улице. Школьница шла вместе с подругой и встретила двух незнакомцев, которые порекомендовали им посмотреть «невероятное шоу». Они расхваливали мероприятие и назвали цену – пять тысяч за билет. У внучки артиста было с собой 10 тысяч рублей наличными, ими она и расплатилась.

Звездная наследница получила билеты и стала искать анонс в Интернете, но не нашла. Код тоже оказался нерабочим, ей достались простые бумажки. Тогда она рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Дубцова столкнулась с мошенниками вслед за Ларисой Долиной. Она вышла на связь и сообщила, что неизвестные от ее имени вымогают деньги.

«Натуральный блондин» России Николай Басков тоже чуть не попался на удочку мошенников. Он мог лишиться почти 10 млн рублей. По словам артиста, ему позвонили якобы с администрации президента и попросили перевести деньги для помощи жителям Курска.