Певцы Лариса Долина, Родион Газманов и Егор Крид выступят в Магнитогорске 9 Мая. Об этом сообщает Telegram-канал Стальной Магнитогорск.

9 Мая в Магнитогорске состоится праздничный концерт, в котором примут участие Лариса Долина, Родион Газманов, Егор Крид, Сергей Шакуров и многие другие. Известно, что список артистов будет пополняться.

Мероприятие пройдет у памятника «Тыл — фронту». Звезды и творческие коллективы зажгут свечи и выложат из них слово «спасибо», которое будет видно с высоты самолета. Праздничный вечер завершится салютом.

По информации источника, вход на мероприятие будет свободным.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, как в молодости подверглась нападениям незнакомцев. По словам артистки, один из злоумышленников подкараулил ее на лестничной клетке с ножом. Долину спас сосед, услышавший крик о помощи. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что 23-летний внук Светланы Немоляевой Сергей женился на художнице Марии Крим. Пара вместе уже 6 лет.