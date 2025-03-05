Певцу SHAMAN отказали в регистрации товарного знака «Я русский»

Певцу SHAMAN предварительно отказано в регистрации товарного знака «Я русский». Артист может попытаться оспорить отказ.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Источник обратил внимание на то, что еще в феврале появилась информация о статусе заявки. Там было указано «Уведомление о результатах проверки соответствия». Это означает предварительный отказ. В случае одобрения заявки пишется «Решение о регистрации».

Известно, что певец подал заявку в октябре 2024 года. Товарный знак должен был распространяться на 17 категорий товаров, включая алкоголь, а также шампуни, мыло, помаду и другое.

Источник напомнил, что против регистрации, в частности, были общественники и активисты. Они отрицательно относились к тому, чтобы словосочетание «Я русский» привязывалось к алкогольной продукции.

Если певец получит окончательный отказ, он имеет право обратиться в Палату по патентным спорам.

Ранее мама артиста рассказала, что не может общаться с внучкой. Женщине неизвестно, что произошло.