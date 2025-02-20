Певцова приговорили на Украине к 10 годам заключения с конфискацией имущества

Российского актера Дмитрия Певцова приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине. Также у народного артиста РФ постановили конфисковать имущество.

О решении суда сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации говорится, что актер из фильма «Бандитский Петербург» призывал к захвату власти на Украине и говорил о необходимости захватить украинскую территорию в интервью.

Актера судили по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на территориальную целостность.

Напомним, Певцов родился в Москве. Играл в «Ленкоме», снимался в «Турецком гамбите», «Жмурках» и других картинах. Является депутатом Госдумы.

Ранее Певцов вступился за бард-клуб в Москве. Он просил Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, что соседи по зданию пытаются «выжить» бард-клуб, где когда-то находилась редакция «Литературной газеты».