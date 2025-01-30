Народный артист России Дмитрий Певцов вступился за бард-клуб

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов вступился за известнейшую площадку авторской песни – бард-клуб «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре. Он обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о попытках соседей по зданию выжить клуб, а в случае подтверждения данных – возбудить уголовное дело.

Подробности узнал mk.ru.

Издание пишет, что соседи клуба – такие же собственники нежилых помещений, однако обладают «контрольным пакетом» площадей в доме, а значит и большим количеством голосов на собраниях. В последнее время компания стала наводить свои порядки и создала невыносимые условия для клуба.

Ему выставляют огромные счета – в итоге концертная площадка может разориться. Так, за ремонт лестничной клетки был выставлен счет на сумму свыше 10 млн рублей. Клуб провел свою экспертизу и насчитал за работы чуть больше 4 млн.

Руководитель клуба Алексей Ермилов считает, что невыносимые условия создаются намеренно с целью вынудить продать помещения за бесценок. Он уверен, что устранить угрозу поможет уголовное дело о мошенничестве, на возбуждении которого настаивает Певцов.

Напомним, клуб работает с начала 2000-х годов. Когда-то там находилась редакция «Литературной газеты», где работал певец Булат Окуджава.

Ранее Певцов называл причину своего увольнения из «Ленкома». Он утверждал, что руководство учреждения «не терпит инакомыслящих».