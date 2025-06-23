Певца Юрия Антонова госпитализировали в Москве

Певец Юрий Антонов госпитализирован в Москве с сердечным заболеванием. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, у 80-летнего музыканта диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

После обследования у кардиолога легендарного исполнителя госпитализировали для дальнейшего лечения. По последним данным, состояние артиста стабилизировалось, и в настоящее время он продолжает терапию в амбулаторном режиме.

Юрий Антонов — автор и исполнитель всенародно любимых хитов, включая «Нет тебя прекрасней», «Поверь в мечту» и «Крыша дома твоего». Его песни стали настоящей классикой отечественной эстрады.

Ранее мы писали о том, что Юрий Антонов рассказал о болезни, которая мучает его более 7 лет. По его словам, после неудачного падения и серьезного повреждения ноги он прошел множество операций и курсов реабилитации как в России, так и за границей, однако улучшения не наступило.

Единственной неиспробованной возможностью Антонов считает методы китайской медицины. Планы отправиться на лечение в Китай пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Сейчас 80-летний музыкант продолжает поиски решения своей проблемы.