Певца Владимира Преснякова заметили в аэропорту Стамбула по дороге в отпуск

Владимира Преснякова заметили в аэропорту Стамбула по дороге в отпуск. Поклонники певца рассказали о встрече с ним в соцсети.

Недавно Пресняков получил травму, катаясь с детьми на самокате. Однако выяснилось, что артист уже полностью восстановился и готовится к семейному путешествию. Поклонники Владимира заметили его в аэропорту и даже успели с ним сделать фото.

«Вот сегодня мы поймали Преснякова в туалете в аэропорту Стамбула. Ну что он за душечка! Я сфоткала мужа с Володей. А Володя мне сам сказал: «Давай сфоткаемся!»», — рассказала россиянка.

Предположительно, артист отправился в Испанию, где ежегодно отдыхает с женой и детьми. Там сестра Натальи Подольской имеет собственную виллу.

Ранее Наталья Подольская высказалась о браке с Пресняковым фразой «не про любовь». Подробности читайте в этой новости.

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