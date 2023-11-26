Певца Олега Газманова заподозрили в покупке недвижимости в Дубае

Российского певца Олега Газманова заметили на пляже в Дубае. 72-летний артист в стильных зеленых шортах и с оголенным торсом прохаживался между шезлонгами, где его и заметили поклонники.

По данным Утро.ру, Газманов приехал в Дубай не просто так. Источники портала утверждают, что певца заинтересовала покупка недвижимости в ОАЭ. При этом подтверждения данной информации нет.

Возможно, артист просто проводит отпуск в теплой стране.

Известно, что в собственности у Газманова есть квартиры в Латвии и в Италии. Однако его недвижимость была арестована в прошлом году.

Ранее мы писали, что певец Анатолий Цой похвастался покупкой двух квартир в элитном районе Bluewaters в Дубае. Артист пояснил, что в районах, которые считаются престижными, приобрести недвижимость без участия в лотерее невозможно. В ходе розыгрыша организаторы достают из специального барабана таблички с номерами участников, которые получат право на покупку недвижимости.