Карен Шахназаров сообщил, что санкции ЕС не отразятся на его работе

Российский режиссер Карен Шахназаров попал в новый санкционный список Евросоюза. Генеральный директор «Мосфильма» рассказал, отразятся ли ограничения на его работе.

Шахназаров совершенно не удивился введению против него санкций. Режиссер убежден: это никак не повлияет на его работу.

«В Евросоюз я и раньше не мог ездить, на работе это никак не отразится», — приводит слова 73-летнего народного артиста России Абзац.

Евросоюз ввел ограничения против 14 физических лиц и 41 организации. Помимо Шахназарова в список попали: ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова и бывший генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, режиссера также объявили в розыск на Украине. Он отметил, что в этом нет ничего удивительного.