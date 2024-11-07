Певца Гарика Сукачева лишили прав на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Артист отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Исполнителя хита «Моя бабушка курит трубку» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», – говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что все произошло 4 марта, когда певца остановили сотрудники ДПС. Он в этот момент выезжал с заправки. У Сукачева попросили документы, обыскали машину и попросили пройти тест на алкоголь. Он отказался, а инспектор ПДД все зафиксировал.

Ранее мы писали о том, что у актера Александра Петрова нашли сотни штрафов за нарушение ПДД.