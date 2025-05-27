Певца Филиппа Киркорова выпишут из больницы через две или три недели

Певца Филиппа Киркорова выпишут из больницы в июне. Как сообщил источник Telegram-канал Mash, артиста отправят домой через две-три недели.

23 мая в СМИ появилась информация, что исполнителя хита «Зайка моя» госпитализировали в Москве. Отмечалось, что у него развились осложнения после полученного на концерте в БКЗ «Октябрьский» ожога. Филиппу назначили регулярные перевязки и рекомендовали отказаться на время от перелетов.

По данным источника, сейчас Киркоров уже идет на поправку. Медики рассчитывают, что он покинет стены больницы через две или три недели.

К слову, о состоянии певца высказывался его друг и пластический хирург Тимур Хайдаров. Он делился, что ситуацию с ожогом усугубил сахарный диабет Филиппа.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем певец приостановил концертную деятельность. Он даже не появился на мероприятии в Кремле, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не готов стать отцом в третий раз.