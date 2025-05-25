«Мне бы этих поднять на ноги»: Филипп Киркоров заявил о неготовности снова стать отцом

Филипп Киркоров заявил о неготовности снова стать отцом. Об этом он сообщил в шоу «Однажды».

Певец опроверг слухи о том, что он собирается стать отцом в третий раз. По словам Филиппа Бедросовича, ему необходимо воспитать своих наследников, из-за чего ему не хватает времени думать о пополнении.

«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13–14 лет», — отметил артист.

Однако Киркоров не стал отрицать, что когда-нибудь может захотеть третьего ребенка, но только если у него появится возлюбленная.

Напомним, что Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери: Аллу-Викторию и Мартина. Артист не скрывает, что его дети стараются самостоятельно зарабатывать. Кроме того, наследница артиста решила стать блогером, поэтому сейчас активно ведет свои социальные сети и выкладывает ролики юмористического характера про папу.

Ранее мы писали о том, что дочь Филиппа Киркорова заявила о несчастном детстве наследников Аллы Пугачевой.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью.