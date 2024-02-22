Певца Филиппа Киркорова вернули на еще один телепроект

Певец Филипп Киркоров появится в шоу «Конфетка» на ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости.

После участия в «голой» вечеринке, съемки Филиппа Киркорова в различных шоу на российском телевидении подвергались отмене. Уже отснятый материал руководство телепередач вырезало из эфиров.

18 февраля стало известно о том, что Филипп Киркоров возвращается на канал НТВ — он снова стал членом жюри шоу «Маска». Однако это не единственная занятость поп-певца в новом телесезоне. В пресс-службе телеканала ТНТ объявили об участии Киркорова в шоу «Конфетка».

«В эту субботу зрители увидят главного Примадонна страны. Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова», — сказано в пресс-релизе.

Отметим, что это не первое участие исполнителя в программе. Год назад он уже перепевал малоизвестные песни обычных россиян в «Конфетке».

Ранее мы писали о том, что продюсер Виктор Кинн рассказал о переживаниях Филиппа Киркорова по поводу карьеры.