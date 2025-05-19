Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, что Агата Муцениеце не отпустила дочь Мию в отпуск с отцом. Встречи девочки с папой стали реже.

Прилучный с сыновьями и женой Зепюр Брутян улетел в Таиланд. Дочь актера осталась в Москве.

«Павел приглашал Мию в отпуск с ними, но мама не отпустила. Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали стали реже по объективным причинам», - сообщила Даниелова изданию Woman.ru.

Адвокат Прилучного отметила: актриса отпускает дочь к папе, когда ей надо выехать за границу или по делам. Если раньше встречи с отцом случались чуть ли не каждые выходные – теперь этого нет, общение брата с сестрой тоже стало реже.

При этом поездке сына Агата не препятствовала, не устанавливала запретов. Даниелова также сообщила, что Агата не звонит сыну, не интересуется делами Тимофея в школе.

«Какого бы то ни было участия в его жизни не принимает», - рассказала адвокат.

Отмечается, что суды за дочь бывшие супруги не планируют.

Ранее стало известно, что Прилучный не сможет запретить сыну пойти на свадьбу матери.