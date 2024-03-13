Петросян рассказал подробности о рождении дочери и ответил на вопрос о суррогатной матери

Юморист Евгений Петросян заявил, что они с женой не обращались к услугам суррогатной матери. Он подтвердил журналистам Kp.ru, что у них с Татьяной родилась дочь.

13 марта супруга знаменитости Татьяна Брухунова отмечает 35-летие, а их сыну Вагану исполнилось четыре года. Женщина решила громко заявить о событии и опубликовала фото, на котором показала еще одного ребенка – девочку! Поклонники были в шоке, ведь не наблюдали у супруги звезды округлившейся фигуры. Это породило множество слухов.

Журналисты связались с юмористом и поздравили его с пополнением в семье. Петросян был немногословен и не стал называть имя дочери.

«Спасибо, спасибо! Я не в праве вам говорить имя, это надо у Татьяны надо спрашивать», – высказался ведущий.

Но он опроверг предположение, что они с женой обратились к услугам суррогатной матери.

«Это не правда. Не надо наговаривать», – заявил Евгений Ваганович.

Известно, что новый снимок был сделан в Санкт-Петербурге, где жена юмориста отмечает праздник и хвастается новыми образами.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян в шутливом настроении вышел в свет после перелома. Недавно звезда перенес операцию после падения на льду. Фанаты 78-летнего артиста беспокоились о его здоровье, однако легенда вышел на сцену и провел для них двухчасовое шоу, в рамках которого рассказал о случившемся.