Петросян остался «за бортом»: Татьяна Брухунова послала поцелуй другому мужчине

16 июля известному юмористу Александру Морозову исполнилось 50 лет. В этот же день молодая жена Петросяна выложила поздравительное видео, в котором заявила, что именинник – один из самых незаурядных артистов эстрадного жанра. Об этом сообщает издание Дни.ру.

34-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях трогательное послание. Только вот слова на этот раз были посвящены не любимому супругу, а другому известному юмористу, Александру Морозову.

Татьяна не пожалела комплиментов для 50-летнего коллеги. Она пожелала ему оставаться таким же легким, веселым и жизнерадостным.

«Будь счастлив, будь весел и, самое главное, здоров», – цитирует Брухунову источник.

В конце видео женщина еще раз поздравила комика с днем рождения и даже послала ему воздушный поцелуй.

Александр Морозов прославился благодаря своей роли пчелки из юмористического шоу «Кривое зеркало». К тому же недавно он сильно похудел со 150 до 70 килограммов. Сам Морозов сейчас полностью доволен своей внешностью.

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