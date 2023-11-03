Петренко могут запретить выезд из РФ из-за огромного долга по алиментам Климовой

Актеру Игорю Петренко требуют запретить выезжать за пределы России из-за миллионного долга по алиментам. Его бывшая супруга Екатерина Климова еще больше года назад обратилась в суд, чтобы добиться выплат. На данный момент сумма чуть уменьшилась, однако не существенно.

Как выяснило издание StarHit, летом этого года за Петренко числился долг в 5 миллионов рублей. Сейчас он сократился до 3 миллионов 773 тысяч рублей. Это указывает на то, что артист постепенно отдает деньги экс-супруге, но достаточно медленно. Чтобы простимулировать его действовать быстрее, был подан иск в Перовский суд Москвы с требованием запретить Игорю покидать страну. Эту информацию подтвердили в пресс-службе.

Заявление действительно было составлено из-за долга по алиментам. Однако на данный момент оно никуда не продвигается. В суде отметили, что в иске обнаружен ряд нарушений, и их необходимо исправить, иначе рассматривать его не будут.

Напомним, что в браке у Петренко и Климовой на свет появились два сына – Матвей и Корней. После развода в 2014 году дети остались с матерью. Игорь же первое время исправно выплачивал положенные алименты, но потом резко перестал, из-за чего актрисе и пришлось идти на крайние меры.

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