Психолог назвала причины развода Игоря Петренко и Екатерины Климовой

По словам эксперта, женщины с таким типом личности хотят стать «центром вселенной» для своего мужчины. Кроме того, Инна отметила, что на момент развода у Петренко был пик карьеры. В эфире шоу «Судьба человека» артист признался, что тогда у него возникли проблемы с алкоголем. Съемки и личные трудности сместили Климову с первого плана в жизни супруга.

«Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — цитирует Kp.ru высказывание Петренко из эфира шоу.

На основе этого психолог заявила: развод в паре был неизбежен.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации важно, чтобы из-за скандалов родителей дети не воспринимали Петренко в негативном свете. Вот почему Инна поддержала Игоря в стремлении наладить диалог с экс-супругой.