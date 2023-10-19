Психолог назвала причины развода Игоря Петренко и Екатерины Климовой
Психолог Мирная объяснила, почему развод Климовой и Петренко был неизбежен.
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Когда-то Игорь Петренко и Екатерина Климова считались самой красивой парой в шоу-бизнесе. Их называли русскими Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Однако в 2014 году стало известно о разводе актеров. С тех пор знаменитости выясняют отношения в суде. Как выяснилось, Петренко уклоняется от уплаты алиментов на детей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная предположила, почему развод Игоря и Екатерины был неизбежен.
«Первое, что бросается в глаза — ярко выраженный истерический тип личности у Екатерины. Такой вывод мы можем сделать по ее публичным высказываниям и поведению. Ей важно быть в центре внимания, получать свою минуту славы. Также для истеричек характерна постоянная смена партнеров», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
По словам эксперта, женщины с таким типом личности хотят стать «центром вселенной» для своего мужчины. Кроме того, Инна отметила, что на момент развода у Петренко был пик карьеры. В эфире шоу «Судьба человека» артист признался, что тогда у него возникли проблемы с алкоголем. Съемки и личные трудности сместили Климову с первого плана в жизни супруга.
«Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — цитирует Kp.ru высказывание Петренко из эфира шоу.
На основе этого психолог заявила: развод в паре был неизбежен.
По словам эксперта, в сложившейся ситуации важно, чтобы из-за скандалов родителей дети не воспринимали Петренко в негативном свете. Вот почему Инна поддержала Игоря в стремлении наладить диалог с экс-супругой.
«Ребенок всегда — наполовину мама, наполовину папа. Если отца выставляют в плохом свете, то ребенок начинает также воспринимать часть себя», — резюмировала психолог.
Инна Мирная
Психолог