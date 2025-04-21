Петра Чернышева не было: семья Анастасии Заворотнюк собралась в доме актрисы по особому поводу

Дочь Анастасии Заворотнюк собрала всю семью в загородном доме покойной матери по особому поводу. В личном блоге Анна Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи с родными.

Накануне семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» собралась за столом в ее загородном доме по случаю Пасхи. Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь в соцсети и опубликовала кадры с украшенными куличами и яйцами, а затем показала, как они жарили шашлыки на участке.

«Красили яйца в луковой шелухе, бабушка так уже много лет делает. Дальше — в чулок, приложить листочек и варить. Получается очень красиво», — рассказала Анна Заворотнюк.

Примечательно, что на кадрах с семейного застолья не было Петра Чернышева. По слухам, после смерти Анастасии Заворотнюк подмосковный особняк теперь принадлежит ее матери и младшей дочери Миле, а муж актрисы там не проживает из-за натянутых отношений с ее старшими детьми.

С 2022 года Анна Заворотнюк живет в ОАЭ, где работает ее супруг. В декабре 2024 года девушка рассекретила свою беременность, а 2 апреля этого года впервые стала мамой — у нее родился сын Марсель.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения.