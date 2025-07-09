Петр Дранга высказался об идеальном браке родителей перед свадьбой с Муцениеце

Аккордеонист Петр Дранга высказался об идеальном браке перед свадьбой с возлюбленной, актрисой Агатой Муцениеце. Мужчина в разговоре с Kp.ru, привел в пример своих родителей.

В мае этого года музыкант сделал предложение бывшей жене Павла Прилучного. Их роман развивался стремительно: пара встречалась меньше года, но уже успела принять важные решения — рождение ребенка и свадьбу.

Для Муцениеце этот брак станет вторым, а для Дранги — первым. Аккордеонист долго искал свою единственную спутницу жизни.

В интервью Петр рассказал, что с детства вдохновлялся примером своих родителей, которые уже более 55 лет вместе.

«Люди должны обладать мудростью, чтобы преодолеть все трудности и не опуститься до того, о чем потом можно пожалеть. Я горжусь своими родителями, и их союз для меня — огромный пример семьи и любви», – поделился он.

Дранга редко говорит о личной жизни, поэтому детали его отношений с Муцениеце остаются за кадром. Известно, что он хорошо ладит с ее дочерью Мией от первого брака. А вот с сыном актрисы, Тимофеем, Петр почти не общается: мальчик живет с отцом и его новой семьей, связь с матерью у него практически отсутствует.

СМИ отмечали, что свадьба пары должна состояться в ближайшее время.

Ранее Зепюр Брутян после приезда дочери Агаты Муцениеце призналась, что «была на грани».