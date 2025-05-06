Петр Дранга после предложения Агате Муцениеце выложил фото с дочерью актрисы. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях музыкант Петр Дранга сделал предложение руки и сердца актрисе Агате Муцениеце. Знаменитость в блоге написала, что согласилась выйти замуж за возлюбленного.

После этих новостей Дранга вместе с Муцениеце отправились на отдых в Крым. С собой они взяли дочь актрисы Мию. Девочка с удовольствием позировала на совместных снимках с мамой и будущим отчимом - фотографии в своем блоге опубликовал музыкант.

Подписчики знаменитости порадовались совместным кадрам: «Семейная идиллия», «Вот оно — счастье», «Вы такие нежные».

Ранее мы писали о том, что экс-бойфренд Муцениеце Иван Чуйков обрадовался помолвке актрисы с Петром Дрангой.