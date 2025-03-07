Петр Дранга подарил Агате Муцениеце поездку в Петербург

Музыкант Петр Дранга вместе с актрисой Агатой Муцениеце 7 марта приехал в Санкт-Петербург. Их заметили у Большого концертного зала «Октябрьский».

Об этом сообщает «МК в Питере» и публикует совместное фото пары.

На снимке Агата стоит под вывеской БКЗ, укутанная шарфом и в пуховике. Музыкант одет по-спортивному: в свободных штанах, белой кофте и черной куртке.

Отмечается, что Дранга должен выступить в Петербурге в преддверие 8 Марта.

Напомним, о романе актрисы и музыканта говорят с 2024 года. Дранга даже проводит время с детьми Агаты. Например, втроем с восьмилетней дочерью Агаты они отдыхали в боулинге. Петр держал девочку за руку и учил игре. На дружбу ребенка Муцениеце с ее возлюбленным обратили внимание пользователи Сети.