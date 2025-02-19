Держал девочку за руку в боулинге: у Петра Дранги крепнет связь с восьмилетней дочерью Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце сняла дочь Мию с Петром Дрангой в боулинге. Музыкант учил девочку игре и придерживал за руку.

Соответствующее видео актриса разместила в соцсетях.

Агата с восьмилетней дочерью и Петром отправилась в боулинг. Милым роликом, как Дранга учил ее дочь игре, Муцениеце поделилась с подписчиками. На кадрах музыкант одной рукой придерживал Мию, а другой бросал мяч.

Девочка улыбалась – происходящее явно ей нравилось. На теплые отношения ребенка с новым возлюбленным актрисы обратили внимание интернет-пользователи.

«Чувствуется дружба», «Петр молодец! Сумел выстроить отношения с Мией», «Мие точно не хватало такого тепла, я думаю», - пишут в Сети.

Многие хвалили Дрангу за то, что он выстраивает отношения с ребенком Агаты. Подписчики отмечали, что родной отец девочки сейчас сосредоточен на сыне.

Напомним, о романе Агаты и Петра заговорили в 2024 году. Пара не комментирует отношения, хотя вместе встречала Новый год и познакомила друг друга с родными.

Актер Павел Прилучный тем временем поздравил жену Зепюр Брутян с 29-летием. Он признался, что счастлив ее появлению в своей жизни.