Четыре года не появлялась на публике: что известно о жизни пропавшей из-за опухоли мозга Заворотнюк

Четыре года звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк борется со страшным заболеванием — раком. Близкие актрисы практически не делятся с общественностью информацией о ней. Поэтому журналисты News.ru решили собрать все имеющиеся в открытом доступе сведения о состоянии артистки и ее жизни.

В 2019 году Заворотнюк прекратила работу в театре и на телевидении, потому что врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Четыре года никто не видел знаменитость. Лишь однажды в Сети появился снимок, который был сделан камерой ГИБДД. На нем, предположительно, Анастасия и ее супруг Петр Чернышев в машине. Дочь Заворотнюк крайне редко делает заявления относительно состоянии матери. По ее словам, та все еще вынуждена бороться с болезнью.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, к которому звездная семья обращалась за помощью, заявил, что у актрисы «не все так плохо». Специалист сделал этот вывод на основе того, что близкие Анастасии не стали использовать в ее лечении экспериментальные препараты — раньше о них заходила речь.

Врач-онколог Игорь Долгополо тоже видит надежду на успех. По его словам, о возможных улучшениях говорит тот факт, что артистка уже около четырех лет борется с раком. Вероятно, ее даже получится полностью излечить при удачном использовании лучевой терапии.

Дочь Заворотнюк проживает в Дубае, но иногда возвращается в Москву по семейным обстоятельствам. Муж Анастасии ранее отказался от участия в ледовом шоу, так как, по всей видимости, продолжает заботиться о супруге. Позже эта информация подтвердилась.

Сейчас Заворотнюк проживает в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Что касается ее дел за пределами жилища, то кое-где они складываются не очень хорошо. Так, в августе против актрисы возбудили дело из-за налоговой задолженности в размере около 170 тысяч рублей.

Ранее дочь Заворотнюк поделилась с подписчиками одной важной новостью. Оказалось, что девушка станет крестной мамой ребенка лучшей подруги.