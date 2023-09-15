Петр Чернышев рассказал поклонникам о расставании с Анастасией Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев вспомнил о расставании с актрисой Анастасией Заворотнюк перед тем, как он сделал ей предложение руки и сердца. Спортсмен был вынужден уехать в командировку в США.

Подробности сообщает POPCAKE.

«Я уехал в Штаты», - рассказывал фигурист.

За границей фигурист готовил программы для своих шоу. Заворотнюк находилась в это время в Москве – у нее тоже был ряд рабочих обязательств.

Вспоминая ту разлуку, Чернышев говорит: «Тяжело, конечно, далось нам это расставание».

Чуть позже актриса нашла несколько свободных дней и улетела в Италию. Чернышев прилетел к ней без предупреждения и сделал там предложение – прямо на пляже.

Ранее фигуристка Татьяна Навка появилась на публике с мужем Заворотнюк. До этого Чернышева долгое время не было видно. Навка уговорила спортсмена выйти к публике на поклон после показа ее ледового спектакля.